Splende il sole in Abruzzo

Grazie alla protezione del campo di alta pressione il fine settimana trascorrerà accompagnato da tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Anche in Abruzzo ci aspettiamo bel tempo, con cielo tendenzialmente sereno su tutta la regione. Solo a ridosso dei rilievi e sulle zone al confine con il Lazio, specie durante le ore centrali della giornata, potremo assistere alla formazione di isolate e tenui nubi, sempre senza fenomeni associati. Anche da un punto di vista termico ci aspettiamo ben poche variazioni, con valori minimi bassi, rigidi, e valori massimi decisamente al di sopra di quelli tipici per questo periodo, perlopiù intorno o al di sopra dei 15 gradi. Situazione stabile anche per quanto riguarda i venti, tendenzialmente deboli ovunque, solo isolatamente fino a moderati, che soffieranno dai quadranti occidentali nell’entroterra mentre assumeranno direzione variabile lungo la costa, dove il mare si manterrà poco mosso. Anche per sabato ci aspettiamo le medesime condizioni meteo, con cielo prevalentemente terso, e qualche sporadica e temporanea nube sulle zone montane e pedemontane durante le ore centrali della giornata. Per domenica ci aspettiamo ancora tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso accompagnato da lievi rialzi termici. Nella seconda metà della giornata non saranno da escludere isolati e deboli fenomeni.