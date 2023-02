"Stato Antartico", al via il processo

E' in programma stamattina a Catanzaro l'udienza preliminare del nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa dello “Stato teocratico antartico di San Giorgio”. Una vicenda che interessa anche l'Abruzzo: una delle sedi dell'organizzazione coinvolta si trovava a Teramo.

In totale, sono 23 gli imputati che, secondo l'accusa, si sono autoproclamati cittadini e governanti di un sedicente stato, in nome del quale avrebbero fatto proselitismo e ottenuto somme di denaro da persone interessate ad acquisire cittadinanza e benefici connessi, anche in materia fiscale.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, concorso esterno in associazione per delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, riciclaggio, tentata estorsione, esercizio abusivo di una professione, favoreggiamento, falso.

Oltre 700 in tutta Italia le persone truffate.

Dalle indagini è emerso che ai truffati veniva promesso “in cambio dell’acquisto a titolo oneroso della cittadinanza sangiorgese, la possibilità di essere assunti alle dipendenze dello Stato sangiorgese, oppure di fruire di una tassazione fiscale agevolata, di utilizzare i documenti dello stato per circolare liberamente in tutto il mondo, di usufruire di mutualità di vario tipo, di proteggere i beni da eventuali azioni esecutive dello Stato italiano, di ottenere finanziamenti di vario genere, di eludere l’obbligo vaccinale dello Stato Italiano e di esercitare liberamente la professione di medico sul territorio italiano ancorché sospeso o radiato dall’ordine dei Medici”.