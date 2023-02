Carenze di organico, sovraffollamento, presenza di reclusi con problemi psichiatrici, ricorso continuo allo straordinario. Sempre più difficile il lavoro degli agenti della polizia penitenziaria nelle carceri. In u documento 6 sigle sindacali accusano di disinteresse l'amministrazione penitenziaria e annunciano lo stato di agitazione e iniziative di protesta. Chiedono una revisione delle piante organiche, non più rinviabile, di intraprendere una politica di gestione degli istituti improntata alla sicurezza e l'invio immediato di poliziotti a supporto delle carceri più in sofferenza.