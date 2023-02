Stuppia e' il nuovo Rettore della D'Annunzio

539 voti per Liborio Stuppia,180 per Paolo Fusero,34 schede bianche. 1035 votanti su 1139 aventi diritto,adesione al voto del 90 per cento. I numeri testimoniano il netto successo conseguito dal neo rettore dell'universita' D'Annunzio Liborio Stuppia. Appena eletto ha detto" fair play e voglia di partecipazione, decidere insieme e scegliere insieme sono le parole d'ordine da cui ripartire".Nato a Catania il 25 ottobre del 1960 , Liborio Stuppia ha conseguito a Chieti nel 1987 la laurea in Medicina e Chirurgia (110 /110 e lode) e la specializzazione in Ematologia nel 1990 (70/70 e lode).Ha perfezionato la formazione ad Edimburgo, nel 2007 e' stato nominato professore ordinario di genetica medica presso la facolta' di Medicina dell'universita' D'Annunzio.Durante la pandemia ha svolto un lavoro fondamentale per le diagnosi molecolari di Covid 19. Il Laboratorio di genetica molecolare da lui diretto e' stato un punto insostituibile per la sanita' abruzzese.