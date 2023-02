Superbonus, la Regione pronta ad acquistare crediti fiscali

Via libera della giunta al progetto di legge per l’acquisto dei crediti fiscali relativi al superbonus 110. Un'operazione definita senza costi per la Regione, che però avrà un notevole impatto al settore edile che si trova in un momento molto difficile per famiglie e imprese.

In particolare, la Regione acquisterà crediti fiscali dalle banche ad un prezzo minore rispetto al valore nominale, che compenserà con imposte e contributi che la Regione paga tramite F24.

Le banche a loro volta si devono impegnare a tornare ad acquistare altri crediti fiscali a imprese e professionisti e famiglie abruzzesi che stanno eseguendo interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico su edifici siti in Regione Abruzzo.