Tempo incerto in Abruzzo

L’area di bassa pressione continua a stazionare sulla nostra penisola, insistendo nel portare tempo instabile e perturbato su buona parte del territorio nazionale. Anche in Abruzzo avremo ancora cielo in prevalenza nuvoloso o al limite irregolarmente nuvoloso, con qualche sporadica schiarita nella seconda metà della giornata. Le nubi porteranno anche precipitazioni sparse, a tratti anche di moderata intensità, con quota neve in rialzo fin sopra i 1000 metri. Le temperature hanno ormai subito bruschi crolli, in special modo per quanto riguarda le temperature massime che si riporteranno diffusamente al di sotto dei 15 gradi, anche al di sotto dei 10 gradi nelle conche interne. I venti invece soffieranno ovunque prevalentemente dai quadranti settentrionali e saranno da deboli a moderati, con venti più intensi attesi lungo la fascia costiera, dove il mare infatti sarà tendenzialmente mosso. Per domani ci aspettiamo un nuovo aumento della copertura nuvolosa, anche stavolta soprattutto sulle aree interne e sulle zone al confine con il Lazio, con associate precipitazioni diffuse, localmente di moderata intensità, con quota neve tendenzialmente al di sopra dei 1000 metri, grazie a lievi rialzi termici.