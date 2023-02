Tempo incerto in Abruzzo

Una nuova area di bassa pressione da ieri sta già interessando l’Italia portando una maggiore variabilità atmosferica e soprattutto diffusi e decisi crolli termici. In Abruzzo per oggi ci aspettiamo nubi sparse che interesseranno soprattutto le zone montane centrali e i settori adriatici. Associate a queste nubi potremo avere anche locali precipitazioni, specie a ridosso dei rilievi, che potranno assumere carattere nevoso fino a bassa quota. Questo perché, come già detto, si sono già registrati bruschi crolli nelle temperature sia minime che massime. Le prime infatti si sono riportate diffusamente ed ampiamente al di sotto dello zero nelle aree interne, mentre le altre oscilleranno prevalentemente tra lo zero e gli 8 gradi. Attenzione ancora ai venti, da moderati a forti con possibili raffiche di burrasca lungo le creste appenniniche. Soffieranno ovunque da nord-est e il mare si manterrà da mosso a molto mosso lungo tutto il litorale. Anche per domani ci aspettiamo della leggera nuvolosità, in special modo sui settori meridionali della regione, sia interni che costieri. Non ci aspettiamo fenomeni degni di nota anche se non saranno da escludere possibili isolate e deboli nevicate, ancora fino a quote di pianura a causa delle temperature che rimarranno piuttosto rigide ovunque.