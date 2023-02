Tempo nuvoloso in Abruzzo

Per oggi è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dalle aree interne fino ad avere cielo in prevalenza nuvoloso su buona parte della regione. A partire dalla seconda metà della giornata, soprattutto dalla serata, inizieranno anche i primi fenomeni, anche questi in progressivo rinforzo. Le temperature continueranno a mantenersi sostanzialmente invariate, con valori massimi localmente anche molto prossimi ai 20 gradi, specie sulla fascia collinare adriatica. I venti saranno da deboli a moderati con locali rinforzi lungo la dorsale appenninica, specie sulle cime meridionali, e soffieranno prevalentemente da sud-ovest e sud-est. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Per domenica ci aspettiamo cielo in prevalenza nuvoloso sul versante occidentale dell’Appennino, dove ci aspettiamo fenomeni anche di moderata intensità e bruschi crolli termici, con schiarite sparse sul versante adriatico dove invece le precipitazioni saranno più localizzate. In serata possibili nevicate si spingeranno fin sotto i 1000 metri.