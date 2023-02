Tempo sereno in Abruzzo

Sull’Italia insistono condizioni di spiccato bel tempo, con cielo in prevalenza sgombro da nubi, sempre grazie al costante rinforzo del campo di alta pressione. In Abruzzo ci aspettiamo una giornata accompagnata da cielo terso ovunque con possibili foschie nelle valli interne, solamente a ridosso dei rilievi appenninici potremo assistere alla formazione di sporadiche e poco consistenti nubi, che non porteranno comunque precipitazioni. Come ben sappiamo nella stagione invernale cielo limpido è spesso sinonimo di gelate notturne nell’entroterra, e infatti anche stanotte le minime sono state piuttosto rigide. Le massime si manterranno senza variazioni di rilievo con valori perlopiù compresi tra gli 8 e i 16 gradi. I venti saranno tendenzialmente di debole intensità, fino a moderati a ridosso delle cime appenniniche, e soffieranno ovunque prevalentemente dai quadranti settentrionali, in particolare da nord-ovest. Il mare sarà poco mosso sul litorale teramano, fino a mosso su quello pescarese e teatino. Anche per domani ci aspettiamo una giornata asciutta con cielo in prevalenza sereno ovunque. Come al solito non sarà da escludere la formazione di isolate e tenui nubi a ridosso dei rilievi, ma sempre senza precipitazioni. Le temperature massime non arresteranno la loro crescita, soprattutto lungo la fascia costiera.