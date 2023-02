Tempo sereno in Abruzzo

L’anticiclone delle Azzorre ci porterà un fine settimana accompagnato prevalentemente da condizioni di generale stabilità atmosferica sull’Italia. Oggi in Abruzzo avremo ancora cielo in prevalenza terso, con qualche nube isolata a ridosso delle vette appenniniche e sulle zone al confine con il Lazio, specie al pomeriggio, ma sempre senza precipitazioni associate. L’alta pressione porterà generali rialzi termici, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi che si attesteranno intorno ai 10 gradi nelle conche interne e che potranno raggiungere picchi prossimi ai 18 gradi sulla Val Pescara. I venti saranno nuovamente in rinforzo, da deboli a moderati, in serata fino a forti sulle principali creste appenniniche. Soffieranno prevalentemente da sud-ovest ovunque e il mare sarà poco mosso lungo tutto il litorale. Anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni di generale bel tempo, con cielo tendenzialmente sereno su tutto il territorio regionale a parte il passaggio di innocue velature al mattino, senza precipitazioni. Dalla notte tra sabato e domenica ci aspettiamo invece l’arrivo di nubi sparse da est che nel corso della giornata di domenica si estenderanno a buona parte della regione. Non è esclusa la possibilità che possano portare locali e deboli fenomeni e le temperature torneranno a calare.