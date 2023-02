Teramo, esplosione in una fabbrica: un morto

Oggi pomeriggio, poco prima delle 14:30, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta a Caprafico di Teramo, a seguito di un'esplosione. I vigili del fuoco, appena giunti sul posto, hanno verificato che in un terreno agricolo, ad alcune centinaia di metri di una fabbrica di materie esplodenti, si era verificata un'esplosione di un ordigno che ha coinvolto due dipendenti dell'azienda e provocato l'incendio di alcune rotoballe. L'onda d'urto prodotta dall'esplosione ha investito i due operai, uno dei quali, 43enne, è rimasto leggermente ferito, mentre l'altro, di 62 anni, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. La fabbrica di materie esplodenti non è stata in alcun modo interessata dell'esplosione. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio del rotoballe e delle sterpaglie nell'area interessata al l'esplosione. L'infortunato è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale di Teramo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Teramo per gli accertamenti di competenza.