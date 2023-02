Rissa in carcere, allarme sicurezza

Allarme del sindacato della polizia penitenziaria Sappe per l'ennesimo episodio di violenza nel carcere di Castrogno. C'è stata una violenta rissa fra detenuti italiani e albanesi dopo che l'unico agente di sorveglianza è stato spintonato per aprire gli sbarramenti delle sezioni. Solo grazie al pronto intervento del personale in servizio sono state evitate gravi conseguenze. L'episodio - denuncia il sindacato - evidenzia ancora una volta la carenza di agenti della polizia penitenziaria in un carcere con 170 detenuti in più rispetto alla capienza. Chiesto l'intervento del prefetto di Teramo affinché solleciti una soluzione da parte del Ministero della giustizia.

Sull'allarme lanciato dal Sappe interviene l'assessore comunale ai servizi sociali, Ilaria De Sanctis, che parla di “una situazione esplosiva che mette a repentaglio detenuti e polizia penitenziaria”.