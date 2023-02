Teramo, sequestrati cosmetici nocivi

La guardia di finanza di Teramo ha sequestrato 417 prodotti cosmetici irregolari. I prodotti, in violazione della normativa nazionale ed europea, erano in vendita negli esercizi e da commercianti ambulanti. Si tratta di profumi, schiume da barba, bagno schiuma non conformi per gli ingredienti contenuti, in particolar modo il Butifenil metilpropionale (Bmhca) ritenuto dannoso per la fertilità.