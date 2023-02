Tir contro pilastro, un ferito grave

Un grosso autoarticolato che trasportava pasta si è schiantato, intorno alle 7, contro il pilastro della sopraelevata pedonale della Statale 16, all'altezza della rotatoria di San Salvo Marina (Chieti) al confine tra Molise e Abruzzo.

La parte anteriore destra del veicolo è stata disintegrata dall'impatto ed è stato effettuato un complesso intervento da parte delle squadre dei vigili del fuoco con scale e seghe per tagliare la lamiera e liberare il conducente, estratto vivo e cosciente, ma ferito in maniera seria.

Al vaglio le cause del sinistro in un tratto particolarmente critico per quanto riguarda la pericolosità, già luogo di numerosi incidenti alcuni dei quali anche mortali. Sul posto i soccorsi del 118 e i carabinieri per regolare il traffico.

La Statale 16 è stata chiusa diverse ore in direzione nord per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.

Gli automobilisti diretti verso Vasto sono stati obbligati a percorrere una deviazione all'interno di San Salvo Marina. Sul posto anche i tecnici Anas.