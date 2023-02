Torna il gelo in Abruzzo

Annuvolamenti sparsi su Abruzzo, Molise, Puglia, Irpinia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Principalmente nella prima parte del giorno saranno possibili deboli precipitazioni isolate sui settori ionici della Calabria e della Sicilia; neve sopra 1100 metri circa. Temperature: minime in aumento. Massime in lieve aumento sulla Sardegna, in leggero calo sul Nordovest, in Calabria, sulle regioni tirreniche centrali.Venti: per lo più deboli sulle regioni centro settentrionali e in Sardegna; da deboli a moderati nordorientali sulle regioni meridionali. Mari: mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio, il Tirreno meridionale; per lo più poco mossi i restanti settori. Roma, 12 feb. Nel resto del Paese cielo irregolarmente nuvoloso, con occasionali e brevi precipitazioni nella seconda parte della giornata su Irpinia, Basilicata, Calabria e nordest della Sicilia (nevose oltre 1100 m circa). In serata qualche fiocco di neve in Appennino tra Abruzzo e Molise oltre 900-1000 metri. Temperature: senza grosse variazioni nei valori massimi al Sud e sulla Sicilia, per lo più in rialzo altrove, in particolare al Nord. Venti: moderati o tesi

settentrionali sui bacini centro-meridionali e al Sud; generalmente deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi l’Adriatico centro-meridionale, il Tirreno meridionale e l’alto Ionio; in prevalenza poco mossi gli altri bacini.



(Segue).