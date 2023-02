Tragedia sulla strada Avezzano-Sora

E' di due morti il bilancio di uno scontro avvenuto tra due furgoni sulla strada statale 690 ''Avezzano-Sora'' tra gli svincoli di Sora Nord e Ridotti, nella zona San Vincenzo Ferreri. Le vittime sarebbero due fratelli di Balsorano che viaggiavano in direzione Sora per lavoro. Altre due persone, due coniugi che si stavano recando a Civitella Roveto dove hanno un'attività, sono state estratte vive delle lamiere dai Vigili del fuoco di Sora e trasportate nell'ospedale del centro laziale. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che ha provocato il blocco temporaneo della circolazione per consentire al personale Anas la rimozione dei veicoli e il ripristino della viabilità