Trovato morto in un dirupo

Un settantaduenne di Guardiagrele è stato ritrovato senza vita in un dirupo. L'uomo si era allontanato a piedi da casa nel tardo pomeriggio senza farvi ritorno. L'allarme è stato lanciato dai familiari, preoccupati per la sua assenza. Subito sono scattate le ricerche di vigili del fuoco e carabinieri che hanno rinvenuto il corpo in un boschetto non lontano dalla sua abitazione nella frazione di Colle Barone. Il decesso sarebbe avvenuto in seguito a una caduta accidentale. La salma è stata già riconsegnata alla famiglia.