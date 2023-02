Uccise il nonno, quindicenne a giudizio

Prenderà il via oggi alle 13, davanti al Gup del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, il processo al 15enne di Bucchianico che lo scorso 8 luglio uccise il nonno di 78 anni colpendolo dentro casa con pugni, calci, sedie e un aspirapolvere. Il nonno era affidatario del ragazzo, affetto da problemi psichiatrici su cui dovrà pronunciarsi un perito: se risulterà capace di intendere e volere sarà processato con il rito abbreviato, che in caso di condanna permetterebbe di ottenere lo sconto di un terzo della pena.