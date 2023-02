Vandali in azione al Mediamuseum

Dopo l'episodio dello scorso 7 novembre, ancora un atto vandalico ai danni del Mediamusem, il Museo nazionale del cinema di Pescara: la scorsa notte ignoti hanno sfondato la porta laterale. Una volta entrati hanno avuto solo il tempo di mettere a soqquadro l'area d'ingresso occupata da proiettori, bobine e cineprese d'epoca . Anche in questo caso il sistema di allarme entrano subito in funzione ha provocato la fuga dei malviventi. L'intera area di piazza Alessandrini, da tempo, vive nel degrado e di notte diventa luogo abituale di ritrovo per ubriachi e tossicodipendenti. Atti vandalici, furti e spaccate nei negozi e nelle abitazioni circostanti si denunciano da molti mesi. Venerdì scorso, il comune di Pescara ha provveduto a installare una videocamera di sorveglianza nella piazza.