E' in questo momento al largo di Civitavecchia la nave Aita Mari dell'Ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario. Fa rotta verso l'Abruzzo. A bordo 18 minori, 2 neonati, 11 donne e 7 uomini. L'arrivo è previsto per venerdì nel porto di Ortona. Stasera riunione on-line per coordinare lo sbarco con Prefettura e Capitaneria di Porto.