Vertici Stellantis al Ministero, attesa per l'incontro

S'incontreranno questa mattina nella sede del ministero dell'Industria e del Made in Italy, i sindacati e i vertici di Stellantis. L'obiettivo è fare il punto della situazione in un momento in cui, tra transizione al motore elettrico e calo delle vendite, l'automotive è in difficoltà.

Sull'esito del tavolo c'è attesa anche in Abruzzo, dove Fca Italy, l'ex Sevel, dà lavoro a migliaia di persone, generando insieme all'indotto il 13 per cento del pil della nostra regione. Negli ultimi mesi, lo stabilimento assiste ad un andamento altalenante della produzione, dovuto prevalentemente alla mancanza di componentistica.

Governo e sindacati, in particolare, puntano ad avere garanzie dal colosso italo-francese.

Davanti alla sede del ministero, però, nelle stesse ore si ritroveranno anche gli operai Stellantis, convocati dalla Fiom Cgil, che denuncia un continuo calo della forza lavoro a causa delle uscite incentivate: 46mila i lavoratori della ex Fiat.

In Francia, inoltre, agli operai del gruppo è stato accordato un aumento in busta paga del 5,3 per cento per l'anno in corso mentre il salario dei loro colleghi italiani è rimasto fermo.