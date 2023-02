Paura a Pescara per una coppia di Pratola Peligna che viaggiava in auto sul lungomare. Parabrezza improvvisamente in frantumi per un bottiglia di vetro lanciata da un palazzo.

Increduli e spaventati i due si sono rivolti ai carabinieri per denunciare l'accaduto: pare che l'autore del gesto fosse noto per azioni simili.

Auto distrutta e forte spavento.