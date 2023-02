Vittoria scaccia crisi

Il Futsal Pescara travolge una incerottata Sandro Abate per ripartire e mettersi alle spalle un periodo no. Il successo, 7 a 2, sui campani, riporta i biancazzurri al terzo posto solitario. Una vittoria costruita nel primo tempo con tre gol e due pali che marcano il territorio dopo il momentaneo pareggio dell’ex Gui. Doppiette per Bukovec e Murilo, prima gioia in serie A per Simone Fatiguso, 2003, che nel finale strappa applausi con una giocata da urlo.