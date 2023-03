A fuoco un appartamento, evacuato il palazzo

Un palazzo di 7 piani, in via Picena 71, è stato fatto evacuare nella notte per l'incendio di un appartamento al quinto piano. 15 le famiglie costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Un uomo è rimasto leggermente intossicato. I giornata i sopralluoghi per determinare la causa del rogo e l'entità dei danni.