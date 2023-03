A Vasto la festa della Sacra Spina

La festa della Sacra Spina, oggi venerdì 31 marzo, apre a Vasto i riti cristiani della settimana santa. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore, da quasi quattro secoli, è custodita la venerata reliquia che, secondo la tradizione, appartenne alla corona di spine che cinse la testa di Cristo.

Tre le funzioni religiose del mattino, oltre a quella solenne delle 18, presieduta dall’arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, quando riecheggerà tra le navate l'antico canto dell'Ave Spina.

Subito dopo, la Sacra Spina verrà portata in processione per le vie del centro storico di Vasto, con la benedizione rivolta alle vittime delle traversate in mare, l'invocazione del dono della pace in Ucraina e per la salute di Papa Francesco.