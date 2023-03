Abruzzese morta a Roma dopo un intervento alla tiroide: i familiari presentano una denuncia

Dopo aver acconsentito alla donazione dei suoi organi, ora i famigliari chiedono alla magistratura di accertare perché Grazia Sabatini sia morta a 44 anni, venerdì scorso - dopo aver raggiunto Roma da Civitella Roveto - per sottoporsi a un intervento alla tiroide all'ospedale Sant'Andrea.

Il marito Giovanni Mariani ha presentato ai Carabinieri di Civitella Roveto una denuncia contro ignoti per ottenere l'apertura di un'indagine che accerti eventuali responsabilità per la morte della moglie. Grazie era stata ricoverata e operata alla tiroide mercoledì scorso al Sant'Andrea di Roma. Ma il giorno dopo è sopraggiunto un improvviso aggravamento, poi un nuovo intervento purtroppo seguito dalla morte cerebrale della giovane donna che lascia una bambina di 11 anni. Sotto shock la comunità Marsicana di Civitella Roveto. Il sindaco Pierluigi oddi scrive su Facebook: "ci lascia una brava persona, una giovane e premurosa mamma, una donna dolce e sensibile". Sarà lutto cittadino il giorno dei funerali.