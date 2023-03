Ad Avezzano la sede dell'Autorità di Bacino

Anche in Abruzzo una sede operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. Sarà realizzata ad Avezzano, negli uffici della Regione nel palazzo ex Arssa in piazza Torlonia.

Ad annunciarlo, il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura e al Sistema Idrico, Emanuele Imprudente.

Una scelta naturale, quella di Avezzano, in quanto la porzione di territorio regionale che ricade nel distretto di competenza è la piana del Fucino e la Valle Roveto, appartenenti idrograficamente al bacino del Liri-Garigliano. Scelta che, inoltre, potrà anche rivelarsi utile alla realizzazione di un'infrastruttura fondamentale come l’impianto irriguo del Fucino.

Dal 2016 le Autorità di bacino distrettuali sono gli enti che pianificano e programmano la gestione di acqua, suolo e sistema ambientale e territoriale connessi, fondata sul corretto uso del territorio nonché sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.