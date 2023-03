Addio a Elena Marinucci

Nata a L'Aquila il 14 agosto del 1928, Elena Marinucci svolse per alcuni anni l'attività forense prima dell'elezione al senato nel 1983. Guidò la “Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra Uomo e Donna presso la Presidenza del Consiglio” che fu istituita dal governo Craxi. Fu attiva anche nel comitato socialista, fondato da Adriana Fabri Seroni, in difesa della legge 194 sull'aborto e nelle manifestazioni a favore della legge sul divorzio. “L'Abruzzo perde una donna di alto profilo, protagonista nel secolo scorso della scena politica abruzzese e nazionale”, scrive Marco Marsilio. Per il presidente della Regione "Elena Marinucci ha saputo valorizzare il ruolo e l'impegno delle donne in politica e nella società civile, valori che rimarranno come memoria per il futuro".