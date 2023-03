Addio all'ultimo ufficiale della Brigata Maiella

E' morto a 101 anni Gilberto Malvestuto ultimo ufficiale partigiano della brigata Maiella. Ufficiale al Merito della Repubblica italiana e combattente per la libertà, Malvestuto è stato insignito di Croce di guerra al Valore Militare per la sua condotta nella Guerra di Liberazione, suggellata dall’ingresso trionfale nella città di Bologna all’alba del 21 aprile 1945, primo italiano tra i soldati degli eserciti Alleati. Nato nel 1921 a Sulmona Malvestuto ha lavorato come capostazione interrompendo l'attività con lo scoppio della seconda guerra mondiale e partecipando attivamente alla Resistenza. Si è spento nella casa di riposo di palazzo Mazara, ancora lucido e presente a tutte le cerimonie ufficiali per il ricordo della liberazione dal nazifascismo.

Nel 2021 è stato insignito in comune con la benemerenza civica della città di Sulmona, "Sigillo d'oro di Re Ladislao", come “Esempio e testimone di vita impegnata nell'affermazione della solidarietà e della libertà. Affrontò in qualità di sottotenente della Brigata Maiella, sezione Mitraglieri, la drammatica lotta di liberazione durante la seconda guerra mondiale, giungendo esausto a Bologna, simbolo della libertà in Italia e nel mondo. Con coraggio e dedizione ha superato ostacoli ritenuti invalicabili appellandosi alle sue risorse morali e fisiche.”