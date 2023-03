Aggredisce la ex davanti alla figlia: in manette

Aggredisce con violenza la ex fidanzata di 43 anni che trova riparo in un locale insieme alla figlia minorenne: è accaduto lungo la riviera nord di Pescara, nella zona tra la rotonda Paolucci e le Naiadi.

Gli agenti della squadra volante sono stati allertati dalle telefonate di alcuni passanti alla sala operativa della Questura, sgomenti per quanto stava accadendo, sotto gli occhi della figlia di pochi anni.

Immediato l'intervento dei poliziotti: al loro arrivo, l'aggressione era ancora in corso. In manette così è finito un 37enne di origine siciliana: un arresto concitato perché l'uomo si è scagliato anche contro gli agenti che, a fatica, sono riusciti a immobilizzarlo prima di trasferirlo al carcere di Lanciano con le accuse di atti persecutori, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Da una prima ricostruzione, risulta che già in passato l’uomo abbia minacciato la donna per via della sua gelosia.