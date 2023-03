"Alfredo Cospito resti al 41 bis"

Alfredo Cospito deve restare detenuto in carcere al 41 bis. Non può andare agli arresti domiciliari nell'abitazione dalla sorella a Pescara, la città dove l'anarchico è nato. E' la posizione della Procura generale di Milano che ha espresso parere

negativo alla richiesta della difesa, rappresentata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, di concedere all'anarchico il differimento della pena per motivi di salute con la formula della detenzione domiciliare. Il parere espresso dalla Procura generale non è vincolante. Il verdetto del Tribunale di sorveglianza presieduto dal giudice Giovanna di Rosa è atteso entro 5 giorni.