All'esame dell'Emiciclo il Superbonus 110%

Riunione straordinaria del Consiglio Regionale all'Emiciclo per esaminare la mozione proposta dal capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Francesco Taglieri, sul Superbonus 110%. Un atto che impegna l'ente a intervenire sul Governo nazionale per rivedere le disposizioni vigenti, in particolare per la cessione dei crediti derivanti dal beneficio fiscale per l'edilizia.

Saranno presenti in aula anche i vertici regionali dell'Ance, l'associazione costruttori edili di Confindustria, che hanno stimato un rischio default per circa 600 imprese abruzzesi a causa dello stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura, con oltre 5 mila lavoratori interessati.

I costruttori chiedono alla Regione di farsi portavoce nei confronti di Palazzo Chigi per "provvedere a disincagliare i crediti attraverso i modelli F24 o, in alternativa, attraverso l'emissione di titoli di Stato a 10 anni, annullando così i costi per le aziende private.

Va detto che anche la maggioranza, con una proposta del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, si era fatta promotrice di una legge per l'acquisizione di crediti incagliati nelle banche da parte degli enti locali, in particolare della stessa Regione Abruzzo. Un passaggio che avrebbe consentito di far ripartire tantissimi cantieri attualmente bloccati.