Amicacci in campo per la decisiva semifinale scudetto

Sfida decisiva nelle semifinali scudetto di basket in carrozzina per l'Amicacci Abruzzo Giulianova di basket in carrozzina che sabato 18 marzo alle 15 al Pala Principi di via Piemonte a Porto Potenza Picena (Macerata) affronterà la Kos Santo Stefano per gara 3 dopo aver pareggiato la serie e rinviato tutto alla “bella”.

La squadra abruzzese, allenata da coach Carlo Di Giusto, ha già tentato la scalata al titolo approdando alla finalissima ma non è stata fortunata, vedendo sfumare di un soffio il sogno del tricolore. Ora il team ci riprova e sabato ci si aspetta una prestazione maiuscola.