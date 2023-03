Partiti oggi i primi rilievi tecnici di Snam per la centrale di compressione del gas da realizzare a Sulmona. Un progetto strategico secondo il Governo, ma contestato da comitati civici e associazioni.

Sit-in a a Case Pente per ribadire il no del territorio. Tra le iniziative in programma la manifestazione dell'11 marzo a Piombino, quando una delegazione abruzzese prenderà parte alla protesta nazionale per la giustizia climatica e contro le fonti fossili.