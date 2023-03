Anziana trovata in coma nella casa a soqquadro

Indagano i Carabinieri di Chieti sul caso di Loredana Di Pietrantonio, la 73enne rinvenuta in coma nel suo appartamento di via Sciucchi, a Chieti, nella tarda serata di ieri. Il 112 è arrivato sul posto allertato da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con l'anziana donna che è stata trovata seminuda, con segni di una possibile colluttazione, all'interno del suo appartamento totalmente a soqquadro. La porta era chiusa regolarmente con due mandate. I Carabinieri stanno vericando i sistemi di videosorveglianza presenti nella abitazione. La casa è stata sottoposta a sequestro. Da un preliminare accertamento medico eseguito all'ospedale è emersa la possibilità che sia sopraggiunta una ischemia.