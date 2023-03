Anziano scomparso a Manoppello, continuano le ricerche

Continuano le ricerche di Domenico Costantini, 84enne di Manoppello, di cui si sono perse le tracce da sabato mattina.

Le forze dell’ordine stanno setacciando il territorio, anche con un elicottero dei vigili del fuoco, ma finora nessuna traccia dell’uomo.

Due giorni fa avrebbe detto ad un vicino di casa di non sentirsi bene e di dirigersi, quindi, al pronto soccorso. Da allora, è sparito. Costantini è uscito con la sua macchina, una Citroen Saxo verde, dalla sua abitazione in contrada Ripacorbaria, dove vive da solo. A dare l'allarme, uno dei due figli.

Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Pescara, si sono concentrate in particolare tra Manoppello ed Alanno, all’altezza della diga. In questa zona, infatti, la cella del cellulare si è agganciata per l’ultima volta, prima di far sparire il segnale.

Nei giorni scorsi, l’uomo aveva perso la sorella di 96 anni cui era molto legato, e per questo non si esclude nessuna pista.

La polizia locale di Manoppello, intanto, ha diramato un numero per comunicare qualunque informazione utile a rintracciare l’anziano: 335 7375655.