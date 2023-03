Assemblea dell'Onu, sale in cattedra Niko Romito

L'alta ristorazione italiana all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York con un testimonial d’eccezione: Niko Romito, chef tre stelle Michelin del ristorante Il Reale a Castel di Sangro, che per la prima volta dialogherà con gli studenti italiani raccontando loro la sua esperienza.

"Salire sul suggestivo palco dell'aula dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel Palazzo di Vetro, ma soprattutto parlare a più di mille ragazzi, già così intraprendenti e dinamici, è per me un grande privilegio", ha commentato Romito.

La sua partecipazione rientra nell'iniziativa in corso a New York, per tutto il mese di marzo, del Global citizens model United Nations (Gcmun), simulazione internazionale studentesca dei lavori negoziali dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, organizzata da United Network Europa, con la partecipazione di oltre 5.000 studenti provenienti da tutto il mondo.

Romito interverrà domenica mattina, insieme al cantante Achille Lauro.