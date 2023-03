Baby gang a L'Aquila, preso anche il sesto ragazzo

Preso a Bologna l’unico sfuggito agli arresti del primo marzo scorso nell’ambito dell’indagine sulla baby gang accusata di rapine, furti, ricettazione e lesioni a L’Aquila, è un 22enne, unico maggiorenne del gruppo. È accusato di ricettazione e furti su decine di auto in sosta. La misura è stata effettuata in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale dell’Aquila. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della stazione di Pizzoli. Il ragazzo prendeva di mira autoveicoli lasciati in sosta sulla pubblica via del piccolo centro aquilano, e avrebbe agito insieme a cinque minorenni coinvolti, invece, nella parallela inchiesta della Procura della Repubblica per i minorenni dell’Aquila. In occasione dei precedenti arresti, il 22enne non venne rintracciato e perciò, i carabinieri di Pizzoli hanno subito attivato le ricerche in campo nazionale ed estero.