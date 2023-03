Bimba abusata

In un piccolo centro della provincia dell'Aquila è scattato il divieto di avvicinamento per un uomo che avrebbe abusato di una bambina, figlia di conoscenti, nell'ambito delle relazioni domestiche.

Il racconto drammatico sarebbe emerso dai colloqui della bimba con lo psicologo della scuola, di qui l'intervento del preside e le indagini degli agenti Anticrimine del Commissariato di Avezzano.

L’indagato dovrà mantenersi ad almeno 500 metri da casa e luoghi frequentati dalla vittima, e non dovrà in alcun modo comunicare con lei.