Bollette sempre più care

Domani la Giornata mondiale dell'acqua. Lotta agli sprechi, utilizzo consapevole dell'importante risorsa . Una giornata che coincide con l'inizio della Conferenza ONU sull'Acqua che si terrà fino al 24 marzo a New York . La dispersione idrica nei capoluoghi di provincia italiani, secondo i dati raccolti nel 2022 da Cittadinanzattiva è pari in media al 36,2% e raggiunge il 42,2% come territorio complessivo. Le bollette sono sempre più care con una spesa media di 487 euro a famiglia, l'incremento per l'Abruzzo è del 10%. Gli incrementi più elevati a Bolzano (+26,3%), Savona (+25,5%) e Trento (+21%). Fa eccezione Forlì-Cesena che registra una variazione all'ingiù dello 0,6% La fotografia emerge dal 18° Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2022 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone con un consumo annuo di 192 metri cubi. Nella composizione del costo finale sono comprese le voci relative a: acquedotto, canone di fognatura, canone di depurazione, quota fissa (o ex nolo contatori), componenti di perequazione e Iva