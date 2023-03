Bollo auto 2009, cartelle esattoriali agli aquilani

L’Agenzia delle Entrate, per conto della Regione Abruzzo, ha iniziato il recupero del bollo auto non pagato dagli aquilani, relativo al 2009. L’anno del terremoto, che ha visto molte persone perdere anche la propria auto sotto le macerie.

Le cartelle esattoriali sono state inviate a tanti cittadini, che le stanno ricevendo in questi giorni, e contengono anche gli interessi legali.

Dal 2012, agli aquilani è stata data la possibilità di rateizzare in dieci anni il 40 per cento delle tasse, tra cui anche il bollo. Dal 1 gennaio 2022, dunque, la Regione ha iniziato gli accertamenti per verificare l’avvenuto pagamento, e ora sta provando a recuperare le somme non saldate.

Un recupero però che sa di beffa, in particolare per coloro che hanno perso la vettura ma anche per chi il pagamento lo aveva effettuato, ma non ha conservato le ricevute per quattordici anni. E si trova, dunque, in difficoltà a dimostrare l’avvenuto rispetto dell’obbligo di legge.