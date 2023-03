Brutto tempo in Abruzzo

Nei prossimi giorni sulla nostra penisola continueremo ad avere condizioni di generale instabilità, con generali miglioramenti attesi per domenica. Dopo un inizio di giornata con cielo in prevalenza poco nuvoloso in Abruzzo assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità con fenomeni via via più estesi, che lungo la dorsale appenninica potranno anche essere di moderata intensità con nevicate intorno ai 1000 metri di quota. Da un punto di vista termico ci aspettiamo invece nuovi lievi rialzi, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi che si riporteranno perlopiù tra i 10 e i 14 gradi sia lungo la fascia adriatica che nelle conche interne. Passando ai venti invece non ci aspettiamo grosse differenze rispetto a ieri, saranno ancora da deboli a moderati e soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali. Il mare sarà da mosso a poco mosso. La giornata di sabato sarà molto simile a quella odierna, al mattino ci aspettiamo una minore copertura nuvolosa, localizzata perlopiù lungo la fascia costiera, che successivamente si estenderà verso le aree interne portando con sé fenomeni sparsi, più intensi sulle zone montane. Infine, come anticipato, per domenica sono attesi generali miglioramenti meteo, con cielo sereno o poco nuvoloso e con solo possibili locali fenomeni, più probabili nella seconda metà della giornata.