Bussi, tempesta in Comune

A 40 giorni dal voto, a Bussi sul Tirino si sono dimessi 4 consiglieri comunali. Si tratta di Alice Moscone, esponente di maggioranza, e di 3 consiglieri di opposizione: Giuseppe De Dominicis, Massimo Stringini e Mirna Bucci. Al centro la procedura di decadenza attivata nei loro confronti dagli uffici comunali per assenze reiterate. "Ci sono errori di convocazione facilmente dimostrabili - ha spiegato De Dominicis ex presidnete della provincia di Pescara - lo riteniamo un atto politico e per questo ci siamo dimessi". Si vota il 16 maggio. Il sindaco Salvatore Lagatta è al secondo mandato, ma potrebbe ricandidarsi; anche perché Bussi ha meno di 15 mila abitanti.