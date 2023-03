Cadavere carbonizzato in auto

L'allarme è scattato alle 7 del mattino, con la segnalazione ai Vigili del Fuoco di un'auto in fiamme sul ciglio della strada che collega Roccamontepiano e Casalincontrada. I soccorritori hanno trovato all'interno della vettura, una Fiat Panda ormai completamente bruciata, il corpo di una persona. La prima ipotesi è che si sia trattato di un incidente stradale, ma i Carabinieri indagano anche in altre direzioni. Sul posto anche il nor della compagnia di Chieti e i militari della scientifica della sezione investigativa del nucleo provinciale. Prelevato il Dna per consentire l'identificazione della vittima. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i rilievi del caso.