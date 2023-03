Primo ko per Zeman

Zeman a Messina rilancia Cancellotti e rimpiazza lo squalificato Rafià con Germinario, bocciando Aloi. In attacco Kolay supera la concorrenza di Desogus. Confermato Merola: Cuppone resta in panchina. Tre volti nuovi rispetto ad Agropoli. Al primo di gioco squillo peloritano con un tracciante insidioso di Balde dal vertice sinistro dell'area stornato da Plizzari. All'undicesimo tiro-cross di perez smorzato dalla difesa adriatica: Plizzari blocca la sfera senza problemi. Gara sonnolenta, va atteso il 40esimo per registrare un'emozione. Dopo un batti e ribatti nei 16 metri siculi Germinario prova a rompere il ghiaccio con un diagonale che si spegne sul fondo. L'inizio della ripresa è caratterizzato dal goal giallorosso. Messina in vantaggio al terzo di gioco. Scarico laterale dalla sinistra dell'ex ragusa, piatto destro di Balde deviato in rete dallo sfortunato Mesik che spiazza Plizzari. Lescano al 52esimo sfiora il pari con un colpo di testa sotto misura: si supera Fumagalli che nega l'acuto al gaucho. Dilapida il raddoppio il team giallorosso al 66esimo. Tutto nasce da un errato disimpegno difensivo pescarese che favorisce Kragl: l'ex foggiano rinuncia al tiro smistando incredibilmente la sfera a Perez, murato dallo slovacco Mesik ! Al 79esimo Perez cerca il primo palo, reattiva la successiva respinta di Plizzari. All'83esimo Balde scova un varco per Zuppel: sinistro bloccato dal guardiapali adriatico. Termina fuori di poco la deviazione aerea di Berto all'87esimo su cross dalla bandierina. Primo ko stagionale per Zeman che dopo questo ko è chiamato a serie riflessioni. Un pianto greco la prestazione fornita contro l'undici siciliano.