Carcere di Sulmona, agente preso a schiaffi da un detenuto

Ancora un'aggressione ai danni di un agente nel carcere di Sulmona. A denunciarlo sono i sindacati di polizia penitenziaria, che in un comunicato congiunto stigmatizzano l'accaduto spiegando che si tratta di un episodio avvenuto alcuni giorni fa: un detenuto del circuito dell'Alta Sicurezza di origine albanese ha colpito l'agente di guardia con tre schiaffi in faccia. Per lui solo spavento e stupore, ma i sindacati Osapp, UIL PA, Uspp e Cgil FP ribadiscono che “nel penitenziario di Via Lamaccio, il clima è sempre più rovente per via della presenza di troppi detenuti, diversi dei quali con problematiche psichiatriche”. “Una situazione - continua il comunicato - che ad una politica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria tesa ad un invio da altre carceri di un cospicuo numero di detenuti, a seguito di opinabili politiche di sfollamento, non solo fa seguire uno spostamento del problema concentrandolo da un'altra parte ( in tal caso in un carcere in procinto di esplodere qual è quello di Sulmona) ma che, soprattutto negli ultimi mesi, non provvede se non in rari casi al trasferimento dei detenuti macchiatisi di reati di minacce ed aggressioni”.