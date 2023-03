Carenze nelle mense

Muffa sulle pareti, ragnatele, infiltrazioni: irregolari 47 delle 60 struture controllate in Abruzzo dai carabinieri del Nas, Nucleo antisofisticazioni e sanità di Pescara, nell'ambito di una serie di ispezioni in mense e centri cottura per la preparazione di pasti destinati alla refezione scolastica. Carenze non solo igieche ma anche nel sistema di tracciabilità dei prodotti, in provincia dell'Aquila e problemi in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro nel chietino. Mancato aggiornamento dei protocolli sull'analisi dei rischi nel teramano. Meno critica la situazione nel pescarese