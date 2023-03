Casoli in lizza per "Il Borgo dei Borghi"

Casoli, in provincia di Chieti, rappresenta l'Abruzzo nella lista dei 20 Borghi più belli d’Italia che si sfidano nella trasmissione di Rai Tre condotta da Camila Raznovich, “Il Borgo dei Borghi”, in onda domenica 9 aprile. Un viaggio attraverso 20 regioni, 20 borghi, 20 territori ricchi di storia, tradizione arte culinaria.

Si può esprimere il proprio voto sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi.

Si vota da domenica 12 marzo dalle ore 17.15 fino a domenica 26 marzo alle ore 23.59, esprimendo la propria preferenza una volta al giorno e per una sola volta.



Ecco i borghi in gara:



ABRUZZO: CASOLI (CHIETI)

BASILICATA: MIGLIONICO (MATERA)

CALABRIA: DIAMANTE (COSENZA)

CAMPANIA: CETARA (SALERNO)

EMILIA ROMAGNA: BAGNARA DI ROMAGNA (RAVENNA)

FRIULI VENEZIA GIULIA: MARANO LAGUNARE (UDINE)

LAZIO: RONCIGLIONE (VITERBO)

LIGURIA: CAMPO LIGURE (GENOVA)

LOMBARDIA: BELLANO (LECCO)

MARCHE ESANATOGLIA (MACERATA)

MOLISE: MONTERODUNI (ISERNIA)

PIEMONTE: CASTAGNOLE DELLE LANZE (ASTI)

PUGLIA: CASTRO (LECCE)

SARDEGNA: SANT’ANTIOCO (CARBONIA-INGLESIAS)

SICILIA: SALEMI (TRAPANI) –

TOSCANA: CAMPIGLIA MARITTIMA (LIVORNO)

TRENTINO ALTO ADIGE: BONDONE (TRENTO)

UMBRIA: CITERNA (PERUGIA)

VALLE D’AOSTA: ISSOGNE (AOSTA)

VENETO: POSSAGNO (TREVISO)

Guarda il video del sindaco di Casoli, Massimo Tiberini.