39 comuni senz'acqua

Sono 39 i comuni del chietino interessati dalla chiusura della fornitura di acqua potabile dalle 12 di oggi e fino alle 11 di domani mattina per la rottura della condotta principale dell’Acquedotto Verde in località Macchie del comune di Fara San Martino. La Sasi sta lavorando per il ripristino ma i lavori si annuciano complicati. La società consortile ha predisposto due punti di prelievo dedicati ai servizi pubblici essenziali, come gli ospedali, a San Salvo in Via Vasco de Gama e a Lanciano, presso il serbatoio di località Marcianese