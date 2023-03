Ciccone affronta la salita più dura

Oggi la quinta tappa della Tirreno-Adriatico con partenza da Morro d'Oro, in provincia di Teramo e arrivo a Sassotetto, in provincia di Macerata. La quinta tappa della Corsa dei due Mari è la più dura, senza alcun tratto di respiro: l’arrivo in salita sarà affrontato dai corridori al termine di un percorso lungo 168 km con quasi 4.000 metri di dislivello, articolati in un susseguirsi continuo di salita e discesa.

Ieri la quarta tappa Greccio-Tortoreto (218 km), vinta dallo sloveno Primoz Roglic, ha visto arrivare il teatino Giulio Ciccone all'undicesimo posto, dopo aver rischiato di essere investito da un'auto dell'organizzazione.